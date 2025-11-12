Tonix Pharmaceuticals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tonix Pharmaceuticals hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,59 USD gegenüber -23,000 USD im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tonix Pharmaceuticals einen Umsatz von 2,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at