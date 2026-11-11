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11.11.2026 06:31:29
Tonix Pharmaceuticals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tonix Pharmaceuticals ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tonix Pharmaceuticals die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,89 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tonix Pharmaceuticals -3,590 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 17,2 Millionen USD gegenüber 3,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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