Tonix Pharmaceuticals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tonix Pharmaceuticals hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,93 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tonix Pharmaceuticals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 183,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at