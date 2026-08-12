Tonix Pharmaceuticals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tonix Pharmaceuticals gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,44 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,860 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 577,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at