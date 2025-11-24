Tonix Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2N993 / ISIN: US8902605083
|
24.11.2025 13:37:49
Tonix Wins FDA Nod To Start Phase 2 Trial Of TNX-102 SL In Major depressive Disorder
(RTTNews) - Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (TNXP) said Monday that the U.S. Food and Drug Administration has cleared its Investigational New Drug (IND) application for TNX-102 SL for the treatment of major depressive disorder (MDD) in adults.
The IND clearance allows the company to advance to the potentially pivotal Phase 2 HORIZON study, which will evaluate TNX-102 SL as a first-line monotherapy in adults with MDD.
Tonix Pharmaceuticals shares were down more than 2% in pre-market trading after closing at$16.10, up 2.94% on Friday.
