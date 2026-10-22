People Aktie

People für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089

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22.10.2026 02:30:25

Tons of People Are Apparently Asking Meta’s Muse AI Agent to Shop for Them

A quarter of Meta Muse’s 10 million users are shopping online via the AI agent with an average spend of $200 per purchase, according to Mark Zuckerberg.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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ATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt veruscht sich an einer Stabilisierung. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich vor dem Wochenende im Minus. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
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