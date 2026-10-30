TONTEC Technology Investment Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TONTEC Technology Investment Group hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,140 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,66 Prozent auf 1,23 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,01 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at