TONTEC Technology Investment Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TONTEC Technology Investment Group veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 CNY, nach 0,230 CNY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,01 Milliarden CNY – eine Minderung von 20,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,27 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at