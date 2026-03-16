16.03.2026 06:31:29

TONTEC Technology Investment Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TONTEC Technology Investment Group gab am 14.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat TONTEC Technology Investment Group im vergangenen Quartal 1,25 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TONTEC Technology Investment Group 1,25 Milliarden CNY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,740 CNY. Im letzten Jahr hatte TONTEC Technology Investment Group einen Gewinn von 0,830 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,19 Prozent auf 4,99 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte TONTEC Technology Investment Group 5,05 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

