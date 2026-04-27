TONTEC Technology Investment Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TONTEC Technology Investment Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,18 CNY gegenüber 0,260 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,08 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,40 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at