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18.05.2026 06:31:29
TONYMOLY: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
TONYMOLY hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 148,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TONYMOLY ein EPS von 87,00 KRW je Aktie vermeldet.
TONYMOLY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 52,03 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 48,94 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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