TONYMOLY: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TONYMOLY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 119,13 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TONYMOLY noch ein Gewinn pro Aktie von 431,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52,57 Milliarden KRW – ein Plus von 21,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TONYMOLY 43,14 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

TONYMOLY hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 465,15 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 685,00 KRW je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat TONYMOLY im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 24,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 220,28 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 177,00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at