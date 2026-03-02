02.03.2026 06:31:29

TONYMOLY: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TONYMOLY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 119,13 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TONYMOLY noch ein Gewinn pro Aktie von 431,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52,57 Milliarden KRW – ein Plus von 21,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TONYMOLY 43,14 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

TONYMOLY hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 465,15 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 685,00 KRW je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat TONYMOLY im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 24,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 220,28 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 177,00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen