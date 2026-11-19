TONYMOLY hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27,00 KRW gegenüber 152,00 KRW im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 56,16 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TONYMOLY 56,29 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at