CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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05.11.2026 13:10:00
Too Late to Buy CrowdStrike Stock? Here's the 1 Thing to Watch.
CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) stock has climbed about 83% over the past year as of Nov. 2, 2026, and that's after a recent 10% slip from its October high. Whether it's too late to buy may come down to one number: how fast it adds new subscription revenue.
This was the year cybersecurity became a must-have for companies adopting artificial intelligence (AI). CrowdStrike's Falcon platform protects devices and cloud systems, and its advantage lies in its data. It analyzes about 7 trillion security events a day, a "data moat," as CEO George Kurtz calls it, that trains its AI.
"The world's adoption of AI is rapidly expanding the attack surface," Kurtz said. Net new annual recurring revenue (ARR), the yearly subscription value CrowdStrike added in the latest quarter, hit a record $333 million, up 51% -- a meaningful acceleration over the 32% growth reported in the previous quarter.
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