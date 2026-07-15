TOOGASAWARA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TOOGASAWARA gab am 14.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,32 JPY gegenüber -3,330 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat TOOGASAWARA im vergangenen Quartal 6,67 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TOOGASAWARA 6,17 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 8,240 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte TOOGASAWARA ein Ergebnis je Aktie von -1,180 JPY vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,67 Prozent auf 24,19 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 23,54 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at