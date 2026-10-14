TOOGASAWARA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TOOGASAWARA hat am 13.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 7,97 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOOGASAWARA -4,810 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 6,22 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TOOGASAWARA 5,68 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at