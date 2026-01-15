TOOGASAWARA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TOOGASAWARA hat sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,17 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOOGASAWARA noch ein Gewinn pro Aktie von 6,11 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,44 Prozent auf 6,07 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

