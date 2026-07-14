Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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14.07.2026 11:55:00
Tool nutzt AirPods für Scrollen per Kopfbewegung
Apples Kopfhörer verfügen seit längerem über einen integrierten Beschleunigungssensor. Das macht sich ein Wiener Entwickler zunutze.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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