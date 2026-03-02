02.03.2026 06:31:29

Tootsie Roll Industries B informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tootsie Roll Industries B präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Tootsie Roll Industries B hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,310 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Tootsie Roll Industries B im vergangenen Quartal 196,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tootsie Roll Industries B 193,4 Millionen USD umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,37 USD. Im Vorjahr waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 732,52 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 723,22 Millionen USD erwirtschaftet worden.

