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09.11.2026 06:31:29
Tootsie Roll Industries B: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Tootsie Roll Industries B hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,470 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Tootsie Roll Industries B im vergangenen Quartal 229,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tootsie Roll Industries B 232,7 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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