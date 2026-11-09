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09.11.2026 06:31:29
Tootsie Roll Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Tootsie Roll Industries hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 229,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 232,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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