Tootsie Roll Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tootsie Roll Industries hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 196,3 Millionen USD gegenüber 193,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Tootsie Roll Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 732,52 Millionen USD. Im Vorjahr waren 723,22 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at