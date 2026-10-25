Top 10: Bester KVM-Switch im Test - Tastatur und Monitor mit mehreren PCs teilen

Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
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25.10.2026 20:00:00
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Mit einem KVM-Switch kann man Maus, Tastatur und Monitor ohne Umstecken mit mehreren Computern verbinden. Wir zeigen die zehn besten Modelle aus unseren Tests.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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