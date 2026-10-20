Top 10: Bestes Tablet im Test - Samsung verteidigt Platz 1 vor Apple und Lenovo

PLATZ Aktie
WKN DE: A14QMG / ISIN: JP3832900009
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20.10.2026 20:00:00
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|27 780,00
|-0,07%
|Apple Inc.
|302,05
|-1,31%
|PLATZ Co.,Ltd.
|869,00
|-1,14%
|Samsung
|65,21
|54,05%
|Samsung GDR
|2 820,00
|-1,91%
|Samsung GDRS
|3 600,00
|-1,37%
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