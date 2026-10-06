Top 10: Das beste Mini-Tablet im Test - Lenovo Testsieger vor Apple und Samsung

Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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06.10.2026 20:00:00
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Analysen zu Samsung
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|26 820,00
|0,30%
|Apple Inc.
|299,60
|1,20%
|Samsung
|65,21
|54,05%
|Samsung GDR
|3 280,00
|2,50%
|Samsung GDRS
|4 440,00
|0,45%
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