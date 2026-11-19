Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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19.11.2026 20:00:00
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Nachrichten zu Apple Inc.
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19.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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19.11.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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19.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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19.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
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19.11.26
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
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|13.11.26
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|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
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|16.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
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|Bernstein Research
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
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|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|30 240,00
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|Apple Inc.
|319,50
|0,30%
|Samsung
|65,21
|54,05%
|Samsung GDR
|2 425,00
|-4,90%
|Samsung GDRS
|3 030,00
|-4,42%
|Xiaomi
|3,16
|-2,69%
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