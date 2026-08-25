Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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25.08.2026 20:00:00
Top 10: Die beste Smartwatch im Test - Apple Watch vor Samsung, Xiaomi & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|24 770,00
|-0,32%
|Apple Inc.
|266,15
|0,15%
|Samsung
|65,21
|54,05%
|Samsung GDR
|3 000,00
|0,84%
|Samsung GDRS
|4 030,00
|1,51%
|Xiaomi
|3,10
|1,77%
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