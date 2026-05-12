Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
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12.05.2026 20:00:00
Top 10: Die beste Sportuhr im Test - Garmin vor Huawei und Polar
Exaktes GPS, präzise Pulsmessung und lange Akkulaufzeit – wir zeigen die besten Sportuhren für das Lauf-, Rad- und Fitness-Training aus unseren Tests.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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