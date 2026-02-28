Roborock Aktie

Roborock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ROBO01 / ISIN: HK0000ROBO01

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.02.2026 20:00:00

Top 10: Die besten Saugroboter im Test - Roborock vor Eufy, Dyson hinten

Saugroboter mit Wischfunktion erleichtern den Alltag. Wir zeigen die besten Modelle mit Absaug- oder Reinigungsstation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Roborock

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.