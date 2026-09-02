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Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat

Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat

Milliarden-Depot im Wandel: Die Deutsche Bank legt ihr 344 Milliarden Dollar schweres US-Portfolio offen. Welche Top-Aktien neu dabei sind und wo das Frankfurter Institut umgeschichtet hat.

  • Deutsche Bank hat ihr US-Aktienportfolio zum 30. Juni offengelegt
  • Im Portfolio gab es sowohl neue Werte als auch spürbare Umschichtungen
  • Zu- und Verkäufe in den Top 10

Da das US-Aktiendepot der Deutschen Bank ein Volumen von rund 344,43 Milliarden US-Dollar aufweist, muss sie ihre US-Wertpapierbestände auch für das zweite Quartal 2026 offenlegen. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienbeteiligungen des Frankfurter Instituts, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtportfolio. Gegenüber dem ersten Quartal gab es dabei erneut Bewegung in den Top Ten, mit neuen Positionen ebenso wie mit größeren Umschichtungen bei bestehenden Werten. Datenstichtag ist der 30. Juni 2026.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at

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