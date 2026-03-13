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WKN: 876951 / ISIN: US8550301027

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13.03.2026 19:00:00

Top 3 Consumer Staples Dividend Stocks for Reliable Income in 2026

There is no way to predict the future, but in some cases, the past can be an important guide. Dividend Kings are a prime example, as a 50-year history of annual dividend increases clearly shows that income investors can likely rely on these stocks to keep paying dividends. Still, you need to do your homework, since even Dividend Kings sometimes cut their dividends. If you are looking for reliable income stocks in 2026, consumer staple Dividend Kings Coca-Cola (NYSE: KO) and Hormel Foods (NYSE: HRL) should be on your short list. And so should real estate investment trust (REIT) Federal Realty (NYSE: FRT) for a similar reason. Here's a look at each one. Consumers are worried about rising costs and are tightening their budgets. But beverage giant Coca-Cola is continuing to perform very well as a business. Notably, organic sales rose 5% in 2025 despite the industrywide headwinds. More fundamentally, the company competes well with any of its peers with regard to its brand, distribution, marketing, and product development strengths. There's a reason why Motley Fool research identifies Coca-Cola as one of the world's largest consumer staples companies. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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