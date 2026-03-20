20.03.2026 11:23:16

Top 3 Health Care Stocks That Are Set To Fly In March

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Der heimische Leitindex präsentiert sich am Freitag mit leichten Gewinnen, während auch der deutsche Leitindex etwas zulegt. Die US-Börsen werden mit Abschlägen erwartet. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.
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