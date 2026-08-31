31.08.2026 12:01:33

Top 3 Risk Off Stocks That Are Set To Fly This Month

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Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
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