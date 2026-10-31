Makita Aktie
WKN: 907361 / ISIN: US5608773009
|
31.10.2026 16:00:00
Top 5: Die beste Akku-Grasschere im Test - Makita Testsieger vor Gardena & Stihl
Eine Akku-Grasschere hilft überall dort, wo Rasenmäher und Heckenschere zu groß sind. Wir haben kompakte Geräte mit Wechselakku getestet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Makita Corp (formerly Makita Electric Works Ltd)Shs American Deposit.Receipts Repr.1 Ord.Share
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Makita Corp (formerly Makita Electric Works Ltd)Shs American Deposit.Receipts Repr.1 Ord.Share
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.