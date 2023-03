Top-6-Ergebnisse und Verletzungspech für BMW Motorrad Motorsport in Mandalika.

Die zweite Runde der WorldSBK im indonesischen Mandalika begann für BMW Motorrad Motorsport mit vielversprechenden Ergebnissen am Samstag. In der Superpole-Qualifikation fuhr Loris Baz auf den starken sechsten Startplatz. In Rennen eins sicherte sich Michael van der Mark nach einer beeindruckenden Aufholjagd den sechsten Platz. Der Sonntag verlief jedoch sehr unglücklich – mit Pech in den Rennverläufen und mit Verletzungen.