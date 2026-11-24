Aviation Holdings Group Aktie
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24.11.2026 11:03:49
Top Aviation Officials Were Traveling When F.A.A.’s Nationwide Ground Stop Halted Flights
Transportation administrators and some key executives for the contractor handling an equipment upgrade were in transit on Nov. 13, highlighting that Friday can be a bad day for something to go wrong.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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