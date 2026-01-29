Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|
29.01.2026 12:43:00
Top Bank of America strategist says the long bond is nearing the key line in the sand
Bank of America’s chief investment strategist states the U.S. Treasury cannot allow the 30-year bond yield to exceed 5%.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
