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12.06.2026 06:31:29
TOP CULTURE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
TOP CULTURE ließ sich am 11.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOP CULTURE die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 46,45 JPY. Im letzten Jahr hatte TOP CULTURE einen Gewinn von -15,000 JPY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz wurden 4,67 Milliarden JPY gegenüber 4,41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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