TOP CULTURE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TOP CULTURE ließ sich am 11.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TOP CULTURE die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 46,45 JPY. Im letzten Jahr hatte TOP CULTURE einen Gewinn von -15,000 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 4,67 Milliarden JPY gegenüber 4,41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at