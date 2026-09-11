|
11.09.2026 06:31:28
TOP CULTURE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
TOP CULTURE hat am 10.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 54,45 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -9,320 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 5,22 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 32,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.