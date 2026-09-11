TOP CULTURE: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TOP CULTURE hat am 10.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 54,45 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -9,320 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 5,22 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 32,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at