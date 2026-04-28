Top Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Top Energy hat am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Top Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,08 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,95 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,570 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 CNY je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Top Energy mit einem Umsatz von insgesamt 11,24 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10,79 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 4,22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at