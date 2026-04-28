|
28.04.2026 06:31:29
Top Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Top Energy hat am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Top Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,08 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,95 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,570 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,450 CNY je Aktie generiert.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Top Energy mit einem Umsatz von insgesamt 11,24 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 10,79 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 4,22 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.