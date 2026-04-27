Top Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Top Energy hat sich am 25.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde mit 0,15 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,150 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,08 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 3,12 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at