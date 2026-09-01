Top Energy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Top Energy hat am 29.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,46 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,44 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at