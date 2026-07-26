Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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27.07.2026 00:53:43
Top Four Magnificent 7 Stocks to Watch This Week: Apple, Microsoft, Meta, Amazon
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Nachrichten zu Apple Inc.
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24.07.26
|NYSE-Handel: Zum Handelsende Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
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24.07.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags (finanzen.at)
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24.07.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich fester (finanzen.at)
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23.07.26
|Apple revives automotive ambitions with Ford deal for in-car software (Financial Times)
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22.07.26
|Apple-Aktie: Neues Leasing-Modell für iPhone & Co - Chance auf mehr Absatz? (finanzen.at)
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21.07.26
|Apple-Aktie höher: BofA bestätigt hohes Kursziel - Bilanz besser als gedacht? (finanzen.at)
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21.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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20.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
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Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|204,25
|-0,68%
|Apple Inc.
|293,10
|3,70%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|523,50
|-1,86%
|Microsoft Corp.
|335,85
|0,09%
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