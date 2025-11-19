Top Frontier Investment stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Top Frontier Investment hat am 17.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 7,68 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Top Frontier Investment ein Ergebnis je Aktie von 20,79 PHP vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,43 Prozent auf 374,69 Milliarden PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 392,05 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at