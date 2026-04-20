20.04.2026 06:31:29

Top Frontier Investment stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Top Frontier Investment hat am 17.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -2,06 PHP. Ein Jahr zuvor waren -27,410 PHP je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Top Frontier Investment in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 395,29 Milliarden PHP. Im Vorjahresviertel waren 396,04 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 45,85 PHP ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -35,970 PHP je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1 488,83 Milliarden PHP. Im Vorjahreszeitraum waren 1 577,34 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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