Top Glove hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Top Glove hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Top Glove im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 250,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 198,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at