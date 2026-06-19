Top Glove legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Top Glove hat am 18.06.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 31,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,10 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 830,3 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,005 MYR sowie einem Umsatz von 1,10 Milliarden MYR gerechnet.

Redaktion finanzen.at