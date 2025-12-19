|
Top Glove mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Top Glove lud am 17.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 883,6 Millionen MYR – eine Minderung von 0,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 885,9 Millionen MYR eingefahren.
