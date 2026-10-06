Top Glove Corporation Berhad Aktie
WKN DE: A14YZK / ISIN: US8905341009
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06.10.2026 09:09:36
Top Glove Q4 profit surges 352.6% to RM157.6 million as demand-supply balance improves
Stronger global demand for gloves and tightened supply from the Middle East crisis boost marginsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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