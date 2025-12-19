Top Glove: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Top Glove hat am 17.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,94 Prozent auf 210,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 204,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at